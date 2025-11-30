Ticari yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi sınırları içinde korkunç bir kaza yaptı. Elazığ Murat Turizm firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, üzücü olay sonucunda iki vatandaşımız hayatını kaybederken, yirmi bir yolcu da çeşitli şekillerde yaralandı. Kaza, Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi.

Kaza detayları ve ilk müdahale ekiplerinin sevk edilmesi

Kaza anında otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik sonrası durum hemen yetkililere bildirildi. Bölgeye hızla intikal eden acil müdahale ekipleri, kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. İhbarın ulaşmasıyla birlikte olay mahalline çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin öncelikli amacı, enkaz altında sıkışan olası yaralıları kurtarmak ve kazazedelere ilk tıbbi yardımı sağlamak oldu. Otobüsün sürücüsünün kimliği ve aracın plakası ise kaza sonrası yapılan ilk incelemelerde henüz tespit edilemedi.

Yaralılar Afyonkarahisar hastanelerine kaldırıldı

Kazada yaralanan toplam 21 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hızla ambulanslara taşındı. Yaralılar, bölgedeki imkânlar doğrultusunda çevre ilçe ve il merkezindeki Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgiler yetkililerce paylaşılmaya devam ederken, hastanelerde acil servisler teyakkuza geçirildi. Ağır yaralıların olup olmadığına dair kesin açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Soruşturma başlatıldı: Kazanın nedeni araştırılıyor

Afyonkarahisar Valiliği ve ilgili emniyet birimleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık, kaza yerinde delil toplama çalışmalarını sürdürürken, otobüsün şarampole devrilmesine yol açan kesin neden araştırılıyor. Aşırı hız, dikkatsizlik veya teknik bir arıza gibi tüm olasılıklar üzerinde duruluyor.