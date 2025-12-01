Bolu'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde meydana gelen olayda, mesai arkadaşının kompresör kullanarak gerçekleştirdiği iddia edilen 'şaka', bir işçinin kalın bağırsağının yırtılmasıyla sonuçlandı. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Santralde yaşanan akıl almaz olay

Olay, yaklaşık beş gün önce Bolu'nun Göynük ilçesindeki bir enerji üretim tesisinde vuku buldu. Tesis bünyesinde çalışan iki mesai arkadaşı arasında yaşanan ve 'şaka' olarak nitelendirilen bir eylem, korkunç sonuçlara yol açtı. İddialara göre, adı açıklanmayan bir işçi, birlikte görev yaptığı mesai arkadaşı Ö.K.'ye karşı, iş yerindeki güçlü hava kompresörünü kullanarak hayati tehlike oluşturacak bir eylemde bulundu. Şüpheli, kompresörden çıkan tazyikli havayı talihsiz işçinin makat bölgesine yönelterek büyük bir travmaya neden oldu.

Ağır yaralı işçi kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu

Kompresörle hava basılması eyleminin hemen ardından şiddetli bir şekilde fenalaşan Ö.K., durumunun ciddiyetine rağmen kendi çabalarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştı. Hastaneye karın bölgesindeki dayanılmaz ağrı şikayetiyle başvuran Ö.K., derhal kapsamlı bir kontrolden geçirildi. Yapılan tıbbi incelemeler neticesinde, yüksek basınçlı hava nedeniyle kalın bağırsağında hayati tehlike arz eden yırtık tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan işçi, başarılı geçen operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlattı. Ö.K.'nin genel sağlık durumunun giderek iyiye gittiği bilgisi edinildi.

Şüpheli işçi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yaşanan bu üzücü ve hukuki sonuçları ağır olayın ardından jandarma ekipleri vakit kaybetmeksizin harekete geçti. Olayın faili olduğu ileri sürülen şüpheli işçi, jandarma birimleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Karakoldaki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince sorgulandı. Mahkeme heyeti, eylemin niteliği ve sonuçlarını dikkate alarak şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Kompresörle yaralamaya sebebiyet veren işçi, cezaevine gönderilerek adaletin tecellisi için yargı sürecinin başlamasına zemin hazırladı.