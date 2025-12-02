Son Mühür- Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı–Konya yolunda meydana geldi. Konya istikametine ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunanlar yaralanırken, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçlardaki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 5 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktor Zülfü Akşit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sağlık sektöründe tanınan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit’in ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, olayın oluş şekline ilişkin inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin detayların soruşturma sonucunda netleşmesi bekleniyor.