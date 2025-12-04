Edirne Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı binası, öğle saatlerinde yaşanan acı bir olayla sarsıldı. Dekanlık bünyesinde büro personeli olarak görev yapan Selda Özkan İlte (35), binanın ikinci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İlte, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trajedi dekanlık binasında yaşandı

Olay, öğle saatlerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Evli ve bir çocuk annesi olan büro personeli Selda Özkan İlte, henüz aydınlatılamayan bir sebeple binanın 2'nci kat penceresinden aşağı düştü. İlte'nin düştüğünü gören mesai arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği ağır yaralı Selda Özkan İlte, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Acil serviste doktorlar tarafından uzun süre yaşam mücadelesi verilen İlte, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, İlte'nin düştüğü alanda ve binada detaylı incelemeler yaparak delil topladı.

Kariyer değişikliği dikkat çekti

Hayatını kaybeden Selda Özkan İlte'nin geçmişine dair de bir detay ortaya çıktı. İlte'nin aslen avukat olduğu ve Edirne Barosu’ndan kaydını iki yıl önce sildirerek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi.

Polis ekipleri, bu trajik olayın ardındaki nedeni aydınlatmak amacıyla çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.