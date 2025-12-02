Son Mühür- TMZ’nin Güney Amerika kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre kaza, Kolombiya’nın Floridablanca kentinde gerçekleşti. Motosikletiyle seyir halinde olan Ramirez’in, henüz netleşmeyen bir sebeple kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Kamyona çarptıktan sonra yola savruldu

İlk bulgulara göre genç fenomen, kontrolünü kaybetmesinin ardından bir kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Ramirez’in, ikinci bir kamyonun altında kaldığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yetkililer ‘şerit değiştirme’ ihtimali üzerinde duruyor

Kolombiya Ulaştırma Yetkilisi Jahir Andres, kazaya ilişkin ilk değerlendirmesinde olayın “iki araç arasında yapılan şerit değiştirme manevrası” sırasında gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazadan saatler önce yaptığı paylaşım gündem oldu

Karen Sofia Quiroz Ramirez’in ölümü, kazadan yalnızca birkaç saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle daha büyük yankı uyandırdı. Genç fenomenin, hesabında “Umarım kaza yapmam, çünkü kask takmıyorum.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Paylaşımı tartışma yarattı

Ramirez’in trajik ölümü sonrası söz konusu paylaşımı yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada güvenlik ekipmanlarının kullanımı ve trafik güvenliği konusunda yoğun tartışmalar başladı.