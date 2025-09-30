Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kent genelinde yürütülen operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırmayan ekipler, Kuşadası ilçesinde başarılı bir operasyona daha imza attı.

Türkmen Mahallesi’nde operasyon

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası Türkmen Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyon sırasında 34 yaşındaki T.Ü. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 50 gram yasaklı madde ele geçirildi.

Gözaltı ve tutuklama süreci

Operasyon sonrası gözaltına alınan T.Ü., işlemleri için emniyete götürüldü. Buradaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da yasaklı maddeye geçit yok

Güvenlik güçleri bu operasyonlarla yasaklı madde olaylarının önüne geçmek için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.