Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı dairede bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece saatlerinde çıktı

Olay, Kemer Mahallesi 1739 Sokak’ta bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede yükselen alevler çevre sakinlerini sokağa döktü.

Mahalleli ihbar etti, ekipler hızla sevk edildi

Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Yangın sırasında içeride bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daireden çıkarıldı. Dumandan etkilenen şahıs, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı olurken, daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı elektrik tesisatı ve ısıtma sistemlerini düzenli kontrol ettirmeleri konusunda uyardı.