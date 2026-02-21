Olay, 7 Temmuz 2005 tarihinde Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi’nde meydana geldi.

H.K., aralarında tartışma çıkan V.D. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından yakalanan V.D., yargılama süreci sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümlü tahliye edildi, dosya açık kaldı

Bir süre cezaevinde kalan V.D., daha sonra çıkarılan aftan yararlanarak tahliye edildi. Soruşturma kapsamında, zanlıyı olay yerine motosikletle götürdüğü ve suça iştirak ettiği değerlendirilen ikinci bir kişinin kimliği o dönemde tespit edilemedi. Bu nedenle dosya, şüphelilerden birinin belirlenememesi nedeniyle açık tutuldu.

21 yıl sonra dosya yeniden incelendi

Aradan geçen yılların ardından dosya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Cinayetler Bürosu koordinesinde yeniden ele alındı.

Yapılan saha çalışmaları, teknik analizler ve kapsamlı incelemeler sonucu olay günü V.D.’ye yardım eden kişinin S.D. olduğu belirlendi.

Şüpheli tutuklandı

Kimliği tespit edilen S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.