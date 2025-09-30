Türkiye genelinde beklenen sağanak yağışlar, yaklaşık dört aydır yağış yüzü görmeyen Aydın ilini de etkisi altına aldı. En son Mayıs ayında yağış alan kent, uzun bir aranın ardından dün itibarıyla beklediği yağmurlara kavuştu. Meteoroloji’nin önceden yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından başlayan yağışlı hava, 29 Eylül Pazartesi sabah 06:00 ile 30 Eylül Salı sabah 06:00 arasındaki 24 saatlik periyotta özellikle bazı bölgelerde oldukça etkili oldu ve toprağın suya olan ihtiyacını gidermeye başladı.

En yüksek yağış Çine Kavşit'te kaydedildi

Meteoroloji verilerine göre, Aydın genelinde en fazla yağış alan bölge Çine Kavşit oldu. Burada metrekareye tam 24.2 kilogram yağış düşerken, diğer birçok ilçe ve mahalle de kayda değer miktarda yağış aldı. Yağış miktarının yüksek olduğu diğer 9 bölge ise şu şekilde sıralandı: Söke Karakaya 18 kg, Nazilli 17.8 kg, Kuşadası Güzelçamlı 17 kg, Karacasu 15.3 kg, Kuyucak 15.3 kg, Kuyucak Musakolu 14.7 kg, Didim 14.6 kg, Yenipazar 14.5 kg ve Çine Bahçearası 14.1 kg. Bu rakamlar, yaz kuraklığından sonra toprağın suya doyması ve yeraltı su kaynaklarının beslenmesi açısından hayati önem taşıyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Aydın için bu yağış, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hafta ortası molası sonrası yağışlar tekrar gelecek

Aydınlılar, yağışlı havanın ardından hafta ortasında kısa bir mola verecek. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Çarşamba ve Perşembe günleri il genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Ancak bu ara kısa süreli olacak. Kent, Cuma ve Cumartesi günleri itibarıyla yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Tahminler, özellikle tarım sektörü için kritik olan sonbahar yağmurlarının kentin uzun süreli nem açığını kapatmaya devam edeceğini gösteriyor. Yetkililer, vatandaşları ve özellikle tarım üreticilerini, önümüzdeki günlerde beklenen yeni yağışlar öncesinde gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyor. Yağışların, bölgenin hidrolojik dengesine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.