Aydın’ın İncirliova ilçesinde ikamet eden ve Alzheimer hastalığıyla mücadele eden 86 yaşındaki Ahmet Balkanlı, evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen profesyonel ekipler, yaşlı adamı İkizdere Barajı mevkiindeki uçurumun kenarında yaralı halde bularak adeta zamanla yarıştı.

Seferberlik ilan edildi: Arama çalışmaları Dereağzı’na uzandı

İncirliova’daki evinden sessizce uzaklaşan Ahmet Balkanlı’nın geri dönmemesi üzerine endişeye kapılan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye ivedilikle sevk edilen AFAD ve jandarma timleri, gece karanlığına rağmen koordineli bir tarama faaliyeti başlattı. Ekipler, İncirliova merkezinden başlayarak Dereağzı Mahallesi hattı boyunca her noktayı didik didik ararken, yaşlı adamın gidebileceği tüm muhtemel güzergahlar kontrol altına alındı.

Termal kameralı dron sarp kayalıklarda tespit etti

Klasik arama yöntemlerinden sonuç alınamaması üzerine operasyonun rotası, İkizdere Barajı yakınlarındaki geçit vermez sarp araziye çevrildi. Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle devreye alınan termal kameralı dronlar, arazinin her santimetresini havadan taradı. Yapılan teknik analizler sonucunda, Balkanlı’nın dik yamaçların bulunduğu zorlu bir bölgede hareketsiz yattığı saptandı. Teknolojinin yardımıyla tam konumu belirlenen yaşlı adama ulaşmak için kurtarma ekipleri zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Sedyeyle tahliye: Yaralı halde hastaneye sevk edildi

Uçurumun eşiğinde yaralı ve bitkin halde bulunan Ahmet Balkanlı’ya ilk müdahale, arazi şartlarında AFAD ve jandarma personeli tarafından yapıldı. Bölgenin dikliği nedeniyle özel bir sedye sistemi kuran ekipler, yaşlı adamı güvenlik şeritleriyle sabitleyerek dağlık alandan aşağıya büyük bir titizlikle indirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve uzun süre doğa koşullarına maruz kalan Balkanlı, aşağıda bekleyen ambulansa alınarak en yakın sağlık kuruluşuna nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan 86 yaşındaki adamın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.