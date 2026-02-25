Aydın Büyükşehir Belediyesi merkezli yürütülen ve uzun süredir kamuoyunun takibinde olan ihale soruşturmasında yargı süreci nihayete erdi. Aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da yer aldığı 32 sanıklı davada mahkeme heyeti hükmünü açıklayarak dosyayı karara bağladı. Çerçioğlu’nun tüm suçlamalardan aklandığı davada, beş sanık hakkında mahkumiyet kararı çıktı.

Sekiz yıllık hukuk mücadelesinde karar günü

Aydın’da 2013 ile 2015 yılları arasındaki dönemi kapsayan; Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir dizi ihaleye yönelik başlatılan incelemeler yargıya taşınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle hazırlanan iddianame doğrultusunda 2016 yılında açılan davada sanıklar; resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma gibi ağır ithamlarla yargılanıyordu. Yıllar süren yargılama boyunca farklı dosyaların birleştirilmesiyle kapsamı genişleyen dava, Aydın 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

İstenen cezalar ve suç vasfı değişikliği

Yargılama sürecinin son aşamalarına gelindiğinde iddia makamı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında dikkat çeken bir talepte bulunmuştu. Bir önceki duruşmada mütalaasını sunan savcılık, Çerçioğlu için başlangıçta öngörülen "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasının yanı sıra, suçun niteliğinin değişebileceği ihtimali üzerine "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını istemişti. Bu kapsamda Çerçioğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası ve kamu görevinden men edilmesi yönünde mütalaa verilmiş, bu durum davanın kritik bir viraja girmesine neden olmuştu.

Mahkeme heyeti beraat kararını açıkladı

Bugün gerçekleştirilen karar duruşmasında mahkeme, dosyada toplanan delilleri ve savunmaları son kez değerlendirdi. Özlem Çerçioğlu’nun bizzat iştirak etmediği, ancak diğer tutuksuz sanıklar ve avukatların hazır bulunduğu celsede mahkeme başkanı hükmü okudu. Mahkeme heyeti, Özlem Çerçioğlu üzerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatine hükmetti. Davada yargılanan diğer sanıklardan beşi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezaları istenirken, geri kalan sanıkların da beraatine karar verilerek dosya kapatıldı.

