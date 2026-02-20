Aydın’ın Efeler ilçesinde, toplum hafızasında derin izler bırakan trajik bir olay gün yüzüne çıktı. Müstakil evlerinde hunharca katledilmiş halde bulunan 79 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin ölümüne ilişkin yürütülen titiz soruşturma, çarpıcı bir gelişmeyle sonuçlandı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, cinayetin faili olduğu belirlenen 39 yaşındaki hurdacı Ş.H., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, ilk ifadesinde işlediği suçları soğukkanlılıkla itiraf ederek olayın detaylarını tek tek anlattı.

Doktordan acı buluşma: Meşrutiyet Mahallesi’nde dehşet anları

Olayın fitili, 8 Şubat günü saat 18.00 sularında, anne ve babasından bir süredir haber alamayan Doktor Ahmet Çakaloğlu’nun Kültür Caddesi üzerindeki iki katlı eve gelmesiyle ateşlendi. Eve girdiğinde korkunç bir manzara ile karşılaşan Çakaloğlu, ebeveynlerini kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ve emniyet birimleri, yaşlı çiftin baş, boyun ve karın bölgelerinden aldıkları çok sayıda bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiklerini netleştirdi. Komşuların, gece saat 03.00 civarında evden gelen kavga seslerini duymuş olması, saldırının zaman dilimine dair ilk ipuçlarını verdi.

Beş özel ekip kuruldu: Profesyonel takip sonuç verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, bu karanlık olayı aydınlatmak amacıyla 5 farklı özel ekip kurularak adeta bir seferberlik ilan edildi. Çevrede güvenlik kamerası eksikliği nedeniyle başlangıçta zorlanan ekipler, suç mahallindeki detayları titizlikle analiz etti. Yapılan otopsi ve incelemeler sonucunda, Turgut Çakaloğlu’nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu’nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi. Talihsiz adamın cesedi evin girişinde bulunurken, eşinin üst kattaki yatak odasında öldürülmesi, saldırganın cinayetleri farklı alanlarda işlediğini ortaya koydu.

Altın keseleri kayıp ancak mücevherlere dokunulmadı

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri, cinayetin motivasyonu hakkında kafa karıştıran bulgular sundu. Evdeki iki kesede bulunan altınların çalındığı belirlenirken, Nuran Çakaloğlu’nun üzerindeki kolye, küpe ve bilezik gibi değerli takılara hiç dokunulmamış olması dikkat çekti. Kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmaması, şüphelinin aile tarafından tanınan bir kişi olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Çiftin evlatları Ahmet ve Serhat Çakaloğlu’nun büyük bir üzüntüyle karşıladığı olayda, cenaze töreni sırasında dahi emniyet güçlerinin her detayı kayıt altına aldığı öğrenildi.

Katil zanlısından şoke eden itiraf: Para talebi katliama dönüştü

Yaklaşık 12 gün boyunca süren teknik takip ve yüzlerce saatlik kamera incelemesi, hurdacılık yapan Ş.H. ismini ön plana çıkardı. Kaçma girişimi sırasında düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki sorgusunda dehşeti anlattı. Turgut Çakaloğlu’ndan para talep ettiğini, reddedilince öfke patlaması yaşayarak saldırıya geçtiğini söyleyen Ş.H., üst kattan ses gelince yakalanma korkusuyla Nuran Çakaloğlu’nu da hedef aldığını belirtti. Suç aleti olan bıçağı ise olay sonrası bir dereye attığını itiraf etti.

Suç aleti için derelerde arama çalışması başlatıldı

Zanlının yer göstermesi üzerine, ikametinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında geniş kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Emniyet ekipleri ve dalgıçlar, cinayetin en önemli delili olan bıçağın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması için adli süreç titizlikle devam ederken, Ş.H.’nin mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.