Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan sanayi sitesi, bugün akşam saatlerinde kan donduran bir iş kazasına sahne oldu. Arızalanan bir kamyonun tamiri sırasında yerinden boşalan dev damper, üç kişinin üzerine düşerek faciaya yol açtı. Olayda iş yeri sahibi ve araç sahibi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaşam mücadelesi veriyor. Sanayi esnafını yasa boğan olay sonrası bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Tamir sırasında korkunç ihmal: Damper bir anda çöktü

Olay, saat 17.00 sularında Nazilli Sanayi Sitesi F-3 Blok’ta faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Sinan Konakçı, 35 FA 0321 plakalı kamyonunun damperinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle aracını Muhammet Gündüz’e (52) ait tamirhaneye getirdi. Usta Muhammet Gündüz, arızayı gidermek amacıyla kamyonun damperini havaya kaldırarak altına girdi. Ancak bu esnada damper mekanizması henüz bilinmeyen bir sebeple aniden boşalarak büyük bir gürültüyle çöktü.

Kurtarma çalışmaları seferberlik başlattı

Feci kaza sırasında kamyonun altında bulunan usta Muhammet Gündüz, çalışmaları takip eden araç sahibi Sinan Konakçı ve ustanın 23 yaşındaki oğlu Berke Gündüz tonlarca ağırlıktaki metal yığınının altında kaldı. Çevredeki esnafın durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. İtfaiye erleri, çevredeki bir forkliftin de yardımıyla dev damperi havaya kaldırarak mahsur kalan yaralıları çıkardı. Yapılan ilk kontrollerde, tamirci Muhammet Gündüz ile araç sahibi Sinan Konakçı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

Bir genç yaşam savaşı veriyor

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Berke Gündüz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı araştırmaların ardından, hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.