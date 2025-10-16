Son Mühür - Juventus ve A Milli Takım'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan'dan gündemi sarsacak açıklamalar yapıldı.

Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor canlı yayınında genç futbolcu hakkında yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiğini, ancak o dönemde futboldan sorumlu yöneticinin transferi reddettiğini belirtti.

Transfer görüşmeleri hakkında bilgi veren Doğan Ercan, şunları söyledi:

"Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi."

Performansı ile göz dolduruyor