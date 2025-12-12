Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 11 Aralık 2025 tarihli kararlarını duyurdu.

Kararlara göre Süper Lig’in “dört büyük” kulübü yüksek miktarlarda para cezalarına çarptırılırken, Galatasaray’a ayrıca idari yaptırım uygulandı. PFDK, Beşiktaş’a 3 milyon 700 bin TL, Galatasaray’a 3 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe’ye 760 bin TL ve Trabzonspor’a 400 bin TL ceza verdi. Böylece dört kulübe toplam 8 milyon 60 bin TL para cezası uygulanmış oldu.

Galatasaray'a 2 ayrı başlık

Galatasaray özelinde iki önemli başlık öne çıktı. PFDK, Galatasaray’ın 5 Aralık’ta Samsunspor ile oynadığı lig maçında yayın talimatına aykırılık gerekçesiyle 1 milyon 800 bin TL, aynı maçta taraftar kaynaklı çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle (ev sahibi olduğu müsabakalarda sezon içindeki 3. tekrar vurgusuyla) 700 bin TL para cezası verdi. Ayrıca belirlenen tribün bloklarındaki seyircilerin elektronik biletlerine bloke konularak bir sonraki iç saha maçına girişleri engellendi. Kurul, Galatasaray’ın kulüp hesabından yapılan açıklamalar kapsamında Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’yu da cezalandırdı. Kavukcu’ya, “futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi. Aynı dosyada Galatasaray’a toplam 2 milyon 700 bin TL para cezası uygulandı. Diğer takımlar ne ceza aldı? Beşiktaş’a, tribün kaynaklı tezahüratlar nedeniyle 1 milyon TL ve kulüp hesabından yapılan paylaşım sebebiyle “itibar zedeleme” gerekçesiyle 2 milyon 700 bin TL olmak üzere toplamda 3 milyon 700 bin TL ceza kesildi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, aynı içerikteki paylaşım nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Fenerbahçe’ye, Başakşehir deplasmanında taraftar kaynaklı çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde misafir kulüp olduğu maçlarda 7. kez tekrarlandığı gerekçesiyle 760 bin TL para cezası verildi; ilgili deplasman tribün bloklarına da elektronik bilet engeli getirildi.

Trabzonspor ise Göztepe deplasmanındaki tezahüratlar nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. PFDK kararlarında ayrıca farklı liglerden kulüplere ve yöneticilere yönelik çeşitli para cezaları ve hak mahrumiyetleri de yer aldı. Çaykur Rizespor ve bazı kulüp yöneticileri, “kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle yüksek tutarlı yaptırımlar alan isimler arasında yer aldı.