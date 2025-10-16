Son Mühür - Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, takımın şampiyonluk hedefi, kadro dışı bırakılan oyuncular ve Mert Hakan Yandaş’ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

'Fenerbahçe' sorusu soruldu

Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın basın toplantısında "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Olacak iş değil" şeklindeki sözleri soruldu. Benfica’nın başına geçen ünlü teknik direktör Jose Mourinho’dan ise yazılı olarak gelen yanıt, “Artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum” oldu.