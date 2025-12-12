Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından ülke puanı sıralaması yenilendi. Elde edilen sonuçlarla Türkiye, listede 9. sıradaki yerini korumayı başardı.

Galatasaray ve Samsunspor puan alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılı takım grup etabını 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle tamamlayarak 9 puanda kaldı. UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, sahasında AEK'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadaki ilk yenilgisini aldı ve hem liderlik koltuğunu hem de yenilmezlik serisini yitirdi.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum

Oynanan maçların ardından UEFA’nın güncel ülke puanı listesinde ilk 10 şu şekilde şekillendi: İngiltere 102 bin 672 puanla liderliğini sürdürürken, İtalya 91 bin 088 puanla ikinci, İspanya ise 84 bin 828 puanla üçüncü sırada yer aldı. Almanya 81 bin 545 puanla dördüncü, Fransa 74 bin 105 puanla beşinci oldu. Hollanda 65 bin 033 puanla altıncı, Portekiz 62 bin 466 puanla yedinci, Belçika 57 bin 750 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Türkiye 47 bin 600 puanla 9. basamaktaki yerini korurken, Çekya 44 bin 300 puanla onunculuğu aldı.

1 - İngiltere: 102 bin 672

2 - İtalya: 91 bin 088

3 - İspanya: 84 bin 828

4 - Almanya: 81 bin 545

5 - Fransa: 74 bin 105

6- Hollanda: 65 bin 033

7- Portekiz: 62 bin 466

8- Belçika: 57 bin 750

9- Türkiye: 47 bin 600

10- Çek Cumhuriyeti: 44 bin 300