İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay’ın (44) davasında heyet gerekçeli kararı açıkladı. 30 sanığın hapis cezası aldığı dosyada, olayın “ihmaller zinciriyle oluştuğu” vurgulandı.

Elektrik kabloları projeye uygun derinlikte değildi

Mahkeme, trajik ölüme yol açan en kritik unsurun elektrik kablolarının projede belirtilen 70 santimetrelik derinlikte olmaması olduğunu belirtti.

Gerekçeli kararda, kablolar doğru derinlikte olsaydı, ızgara çökmüş olsa bile hasarın meydana gelmeyeceği tespiti yapıldı.

“Izgaralar tıkanmıştı, su tahliye edilemedi”

Kararda, İZSU’nun bakım eksikliği nedeniyle yağmur suyu ızgaralarının çamur ve pislikle dolduğu, kesitinin daraldığı ve suyun tahliye edilemediği ifade edildi.

Hasar gören enerjili kablodan çıkan kaçak akımın, tahliye edilemeyen suyla birleşerek ölümcül bir risk yarattığı vurgulandı.

O gün saat saat yaşananlar: Duman görüldü, uyarı yapıldı ama önlem alınmadı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler gerekçeli karara şöyle girdi:

9 Ocak 2024, 13.35: Rögar kapağından duman çıktığı görüldü, vatandaşlar birbirini uyardı, bölgeye duba konuldu.

15.59 – 16.26: Duman çıkışı devam etti.

16.27: GDZ Elektrik ekipleri bölgeye geldi ve kısa süreli çalışma yaptı.

17.05: Ekipler bölgeden ayrıldı.

Mahkeme, tüm bu bulguların uzun süredir devam eden bir arızanın göstergesi olduğunu ve gerekli tedbirlerin alınmayarak riskin büyüdüğünü kaydetti.

Yıllar önce aynı noktada elektrik çarpması haberleri çıkmış

Gerekçeli kararda, aynı bölgede 2019 yılında bir köpeğin elektrik çarpması sonucu öldüğü, vatandaşların “yoldan geçerken elektrik akımı hissediyoruz” diyerek haber yaptıkları bilgisine yer verildi.

Bu tespit, olayın “öngörülemez değil uzun süredir bilinen bir tehlike” olduğunu ortaya koydu.

Yağmur suyu ızgaraları ihalesi ve usulsüz montaj iddiası

Kararda, İZSU’nun yağmur suyu ızgaraları için açtığı ihaleye tek firmanın katıldığı, ihalenin bu firmaya verildiği ve yer teslimi ile sözleşme tamamlanmadan montaj yaptırıldığı belirtildi.

3–4 Ocak tarihlerinde yapılan montaj sırasında elektrik kablolarının hasar gördüğü; buna rağmen Gediz Elektrik tarafından “geçici ve kesin kabulün projeye aykırı şekilde yapıldığı” ifade edildi.

“Olağanüstü Doğa Olayı Yok; Tamamen Önlenebilir Bir Sonuç”

Mahkeme, olayın aşırı yağış gibi önlenemez doğal bir afetten kaynaklanmadığını, tamamen öngörülebilir ve engellenebilir olduğunu şu ifadelerle belirtti:

“Deniz ve Öktemay’ın davranışlarında tehlike doğuracak herhangi bir kusur yoktur. Olay, ihmaller zincirinin sonucudur. Kaçınılmazlık unsuru bulunmamaktadır.”

Hapis cezaları ve kusur dereceleri açıklandı

Karar duruşmasında verilen hapis cezaları gerekçeli kararda detaylandırıldı:

1. Derece Kusurlular (10 yıl hapis):

Ali Külak, Fırat Akbay, Doğan Kılıç, Mesut Türkan

2. Derece Kusurlular (8 yıl 9 ay hapis):

Arif Kapuş, Alper Doğan, Mert Ceylan ve diğer sanıklar…

3. Derece Kusurlular (5 yıl hapis):

Alara Ekli, Cengiz Topel Demircan ve diğerleri…

4. Derece Kusurlular (4 yıl 2 ay hapis):

Ali Arcan, Sefa Pişkinleblebici ve diğerleri…

Beraat Edenler:

Erkut Bozkurt, Uğur Yüksel, Mehmet Zeki Alkan ve diğerleri…

Mahkeme, 1. ve 2. derece kusurlu sanıkların “bilinçli taksirle” hareket ettiğini belirtti.

5 sanık için tutuklama kararı

Duruşma sonunda tutuksuz yargılanan 5 sanık hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece dava kapsamındaki tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

6 memur hakkında yeni yargılama süreci

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, soruşturma kapsamında altı memur için de yargılama yolunu açtı. Süreç önümüzdeki aylarda idari yargıda devam edecek.