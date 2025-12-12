Son Mühür - Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanırken kadro yapılanmasında kritik adımlar atıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yeni transferler için yer açmak amacıyla ayrılacak oyuncuları belirledi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda dört futbolcunun takımdan gönderilmesi planlanıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai, Jonas Svensson ve David Jurasek artık kadro planlamasında yer almıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jonas Svensson için herhangi bir uzatma düşünülmezken, Felix Uduokhai’nin bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Benfica’dan kiralanan ve beklentilerin altında kalan David Jurasek’in sözleşmesinin feshi gündemde bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, Portekiz kulübüyle görüşmelerini sürdürürken kısa süre içinde resmi adım atılması bekleniyor.

Rafa Silva da gidici