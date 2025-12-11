Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube yayınındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Aysever, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Savcılık, tutuklama talebinde bulunmuştu.
Sosyal medyada kırpılmış içerikler tartışması
Gazeteci Aysever’in, Hasan İmamoğlu’nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerinin sosyal medyada kırpılmış ve bağlamından koparılmış şekilde yayıldığı öne sürüldü. Bu kesitlerin kamuoyunda algı oluşturduğu iddia edildi.
Tutuklandı
Sulh Ceza Hakimliğinin değerlendirmesi sonrası Enver Aysever tutuklandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ