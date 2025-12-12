Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, iki futbolcu hakkında inceleme başlatıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı yönündeki haberler doğru değildir. Bu isimlere yönelik özel bir soruşturma bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz hafta genişletilen soruşturma çerçevesinde toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrası aralarında hakem Zorbay Küçük’ün de bulunduğu 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

20 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında futbolcular Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürecin çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.

Galatasaray’dan suç duyurusu kararı

Galatasaray Kulübü ise futbolcuları hakkında ortaya atılan iddialar üzerine hukuki süreci başlatma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya ve dijital mecralarda yayılan asılsız haberler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

Kulüp açıklamasında, “Gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.