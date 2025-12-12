Son Mühür - Avrupa kupalarında bu hafta, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 6. hafta, Konferans Ligi’nde ise 5. hafta maçları oynandı. Galatasaray’ın Monaco deplasmanında ve Samsunspor’un AEK karşısında aldığı yenilgiler ülke puanına olumsuz yansırken, Fenerbahçe’nin Brann deplasmanında elde ettiği farklı galibiyet haftanın tek olumlu sonucu olarak öne çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç deplasmanında Brann ile karşılaşan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun açılış golü ve Anderson Talisca’nın hat-trick yaptığı maçta sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 11’e çıkardı ve haftayı UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 12. sırada tamamladı.

Galatasaray işleri zora soktu

Şampiyonlar Ligi’nde Fransa temsilcisi Monaco deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 9 puanda kaldı ve ilk 24’lük sıraya girme hedefine son iki maça taşımış oldu. Galatasaray, kalan maçlarda önce sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak, ardından Manchester City deplasmanına çıkacak. Cimbom, haftayı 18. sırada tamamladı.

Samsunspor'dan önemli başarı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sahasında AEK’ye 2-1 yenilen Samsunspor, mağlubiyete rağmen ilk 24 takım arasına girmeyi başardı. Karadeniz ekibi, turnuvadaki bu performansıyla önemli bir başarı kaydederken, 10 puanla 5. sırada yer aldı.

En çok katkı yapan takım