Son Mühür - Galatasaray’da futbolcuların maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir durum gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımda Ekim ve Kasım aylarına yönelik ödemelerin henüz gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.

Maaş krizi

Kulüp yönetiminin bu dönemde takım içi motivasyonu yüksek tutmak için farklı bir yöntem izlediği belirtiliyor. Galatasaraylı oyuncular, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ve Ajax maçlarında alınan galibiyetler sonrası primlerle ödüllendirildi. Bu doğrultuda futbolculara 1 milyon Euro’nun üzerinde ödeme yapıldığı ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, biriken iki aylık maaşları yeni yıla kadar oyuncuların hesaplarına yatırmayı planlıyor. Kulüp kaynakları ise maaşlarla ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için sürecin kısa sürede tamamlanacağını aktarıyor.