Son Mühür / Yağmur Daştan - TÜİK’in aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun yılın ilk yarısında alacağı zam oranları netleşirken, açıklanan artışlar emeklilerin tepkisini beraberinde getirdi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 zam yapılmasının ardından 2021 Tüm Emekliler Sendikası, artan hayat pahalılığı karşısında bu oranların yetersiz kaldığını vurgulayarak taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

“Bu ücret sefalet düzeyidir”

2021 Tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu adına basın açıklamasını Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu okudu. “Sabredecek hal kalmadı” diyerek açıklamalarına başlayan Ekşioğlu, “İktidar geçen yıl bugünlerde, emeklilerden, işçilerden, çiftçilerden, memurlardan, işsizlerden, evsizlerden, Çocuklardan, gençlerden, kadınlardan, dullardan ve yetimlerden sabır istemişti. Az daha dişimizi sıkarsak refaha çıkacağımızı müjdelemişti. Rızamız var mı yok mu dinlemeden 2025 yılı boyunca halkı yoksullaştırma, bir avuç holdingi abad etme programını zorla uyguladı. Asgari ücreti 2026 yılı için 28 bin 75 TL olarak belirlediler. TÜİK'in ısmarlama enflasyonu bile yüzde 31 olarak beklenirken artış yüzde 27'de kaldı. Geçen yıl da TÜİK'in ısmarlama enflasyonu yüzde 44,4 iken artış yüzde 30 olarak uygulanmış, üstelik bir yıl boyunca başka artış verilmemişti. Asgari ücretliler bizim çocuklarımız ve torunlarımızdır, bu ücret sefalet düzeyidir kabul etmiyoruz” dedi.

“Emekli maaşı asgari ücretten az olmamalı”

Memur emeklilerine yasanın açık hükmüne rağmen verilmeyen seyyanen zam hala uygulanmadığını belirten Ekşioğlu, “Seyyanen ilave ödeme davasına bakan Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararı da henüz açıklanmadı. Anayasanın eşitlik ilkesine rağmen gasp edilmiş hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek. Önce bir saptama yapalım, şu anda işsizliğe ve geleceksizliğe itilmiş gençlerimizden sonra toplumun en yoksulları emeklilerle onların dul ve yetimleridir. Emeklilerin hakları emekçi kimliklerine sıkı sıkıya bağlıdır, emekliliği sağlayan aktif çalışma yaşamıdır. Yaş haddi, iş göremezlik veya yeterli prim/gün sayısına ulaşan emekçi emekliliğe hak kazanır. Kişi beden ve beyin gücünü harcayarak yıllarca üretmiş, ülkenin zenginliğine katkı sağlamıştır. Elbette ki emekliliğe hak kazanan emekçi, emekli olurken ustalığın tecrübenin zirvesindedir. Emekli olurken insanca yaşamaya yetecek bir aylığı çoktan hak etmiştir. Bu aylık elbette ki asgari ücretin üzerinde olmalıdır. Çünkü asgari ücret tanımı gereği en azdır, geçici ve kısa sürelidir” ifadelerini kullandı.

“Elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz”

Emeklilerin sabrı bilgeliği ve onuruyla alnı ak başı dik olarak insanca yaşama hakkı olduğunun altını çizen Ekşioğlu, “Emeklilerin sabrı ve bilgeliğiyle, "Birlikte Üreten, Eşitçe Bölüşen Türkiye" idealimize ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimize dost da düşman da emin olabilir” dedi.

Taleplerini tek tek sıraladılar

Emekliler, taleplerini şu sözlerle sıraladı: “Emekli ve dul/yetim aylıkları insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılsın. En düşük aylık en düşük memur aylığıyla eşitlensin. Memur emeklilerine yasanın emredici hükmüne rağmen iki yıldır ödenmeyen seyyanen zamlar topluca ödensin. Konutsuz emeklilere, gelirlerine uygun ödemeli sosyal konutlar yapılsın, konut sahibi olana kadar kira yardımı sağlansın. Depreme dayanıksız konutlar uygun ödemeli krediyle sağlamlaştırılsın. Anayasanın "Sendika Kurma Hakkı" ve "Toplu Sözleşme Hakkı" ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine "Emekliler" veya Uluslararası Sözleşmelerde yer alan "Herkes" ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvenceye kavuşturulsun. Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılsın. Tüm emekli aylıkları "asgari değil, insanca yaşam" ilkesine göre hükümet ve emekli sendikası arasında yapılacak toplu sözleşme yoluyla belirlensin. Aylık bağlama oranı (ABO) eskiden olduğu gibi yüzde 70 olsun. Yıllardır savsaklanan İntibak Yasası derhal çıkarılsın. İşçi, Memur ve Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilsin.

Bayram ikramiyesi adı altında yılda iki defa yapılan ikramiye ödemelerine banka emeklileri de dahil edilsin. Tüm emeklilere yılda dört defa birer aylık tutarında ikramiye ödensin. SGK ile Bankalar arasında yapılan protokol görüşmelerine emekli sendikasının da katılması yönünde yasal düzenleme yapılsın. Emekli aylığı promosyonları 3 yılda bir değil her yıl ödensin. Ulaşılabilir, parasız, nitelikli ve eşit sağlık hizmeti temel insan hakkıdır düşüncesiyle, emekli aylıklarından alınan muayene, tedavi ve ilaç katkı payı kesintileri kaldırılsın. Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma muhtaç olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. Emeklilerin birlikte zaman geçirebileceği, var olan yeteneklerini sergileyebileceği, yeni hobiler edinebileceği atölyeler kurulsun.”