Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kararlarda İzmir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme göze çarptı. HSK 1. dairesinin 3 Mart 2026 tarihli kararı çerçevesinde; Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, acele kamulaştırma işlemleri, tahsis ve kiralama işlemleri ile (idari yaptırım kararları hariç) Çevre Kanunu uyarınca verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yapılan satış işlemlerinden doğan davalar için belirli mahkemeler görevli olacak.

Karar çerçevesinde, bahse konu olan davalar iş bölümü esası göz önüne alınarak ihtisas mahkemelerinde görülecek. İzmir için ise bu bağlamdaki dosyaların 5 numaralı İdare Mahkemesi’nde toplanacağı ifade edildi.

Bu düzenlemenin amacının ise; gecikmelerin önüne geçilmesi ve Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan “makul sürede yargılanma” hakkının daha doğru bir şekilde sağlanmasının olduğu belirtildi. Buna ek olarak; benzer nitelikteki uyuşmazlık davalarının da aynı mahkemede görülmesiyle birlikte uygulama birliğini güçlendirilmesinin, içtihat farklılıklarının azaltılmasının ve yargı hizmetlerinde etkinlik ile verimliliği artırmasının sağlanacağı ifade edildi.