Son Mühür/ Beste Temel - Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına katılan Gazeteci Esat Erçetingöz Tunç Erciyas'ın sorularını cevapladı.

Yeni yıl yeni umutlar...

2025’i geride bıraktık, 2026’ya umutla bakıyoruz. 2025, bazılarımız için acı günleri de tatlı günleri de beraberinde getirdi. Erçetingöz 2025 yılını değerlendirdi. "2025 çok kötü bir yıl oldu. Özellikle Kartalkaya faciası çok canımızı yaktı. Depremler de öyle… Bir de buna Trump’ın zorbalıkları eklenince dünya iyice karıştı. Umarım 2026, 2025’i aratmaz. Kültür sanat bakımından ise çok verimli bir yıldı. Hem benim için hem İzmir için… Pek çok kültür merkezimizde çok sayıda etkinlik oldu."

Kültür sanat menüsü...

Erçetingöz'ün sosyal medya hesaplarında günlük paylaştığı etkinlikler, 'günün menüleri' var. Her sabah çok yakından takip ediliyor. Esat Erçetingöz bu köşeyi hazırlamaktan çok keyif aldığını belirtti. "Günün menüsü, o kadar çok yaygınlaştı ve büyüdü ki, her günün bir gün öncesinde 3–4 saatimi buna ayırıyorum. Sistemi kurdum, hemen her sabah İzmir’deki kültür-sanat gündemini paylaşıyorum. Ben sabahları 6–7 gibi uyanırım, ilk uğrak merkezim İnciraltı Balıkçı Barınağı olur. Her sabah elimde fotoğraf makinesiyle martılarla başlıyorum güne, karabataklarla, pelikanlarla… Bu bana huzur veriyor. Elimde fotoğraf makinesiyle dolaşmaktan çok mutluyum."

Tempoyu yakalamak...

Erçetingöz, hem İzmir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeliği hem de birtakım danışmanlık yaptığı kurumlar olmasına rağmen bu tempoya nasıl yetiştiğini anlattı. "Günün temposu bir gün öncesinden başlıyor. Meslektaşım Atilla Köprüoğlu ile birlikte gidebileceğimiz kadarını seçiyoruz, bizi izleyenlere de tavsiye ediyoruz.

Kemeraltı'nda buluşalım...

Bugünün menüsünde en önemli olaylardan biri de Kemeraltı’nda açılacak bir sergi. Kemeraltı denilince akla gelen ilk yerlerden biri de Şükran Otel... Erçetingöz, bu akşam saat: 18.00'da açılacak sergiye herkesi davet etti. "Şükran Otel Anılara Saygı Sergisi, Şükran Oteli fotoğraflarından oluşuyor. Saat 18.00’de Eski Sanat Galerisi’nde açılıyor. 2026’ya bayağı hızlı girdim. Önce akşam Şükran Otel sergim var, arkasından da 9 Ocak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 'Çatımızdaki Göçmenler Selçuk’un Leylekleri' sergisi olacak."

Kemeraltı bir şarkıdır...

2025 yılını bir Kemeraltı sergisiyle kapatan Erçetingöz, yeni seneyi Kemeraltı sergisi ile karşılıyor. Kemeraltı'nın uğuruna inandığını söyledi "Bizim Kemeraltı dediğimiz tarihi çarşımız var. Sıkıldığımız zaman orada soluklanıyoruz. İzmir’in tarihi orada. Buradaki yaşayan tarihlerden biri de Şükran Otel’di. 1905 yılından 2021 yılına kadar 116 yıllık bir yaşanmışlık… Şehirler hikâyeleriyle yaşarlar. Otelde bir restorasyon çalışması sonrası kapılarına gittiğimizde, otelin tamamen yok olduğunu gördük. Bir iş hanı hâline getirilmişti. Şükran Otel’in ismini yaşatabilmek için uzun uğraşlar verdik. Umarım önümüzdeki günlerde bir törenle kapısına, tarihini anlatmak adına bir plaket asacağız."

Cumartesi Adnan Saygun'dayız...

"10 Ocak Cumartesi günü de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, İGC ve Konak Belediyesi'nin ortak düzenledikleri Eflatun Nuri Karikatür Yarışmasının finali gerçekleşecek. Çalışan Gazeteciler Gününü de kutlayacağımız gecede Evrim Ateşler, bu yıl Mikis Theodorakis yılı ilan edilmesinden dolayı onun şarkılarını seslendirecek... "