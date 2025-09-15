Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kamuoyunda iktidara yakın tavırlarıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin, dün katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sert sözler sarf eden CHP’li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ı eleştirdi.

Zafer Şahin: Bu iş artık tatsız bir boyuta geçti

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özellikle Alevilik üzerinden yöneltilen eleştirileri değerlendiren ve bu işin tadı geçti ifadelerini kullanan Zafer Şahin, “Bu iş artık tatsız bir boyuta geçti. Kemal Kılıçdaroğlu’na dair olumlu bir kanaatim yok. Genel Başkanlığında medyaya boykot uygulayan bir siyasetçiydi. İktidara yakın isimlerin TV’de onu güzellemesini de doğru bulmam.” diye konuştu.

“Bunun adı siyaset değil”

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’na etnik kökeni ve mezhebi üzerinden gerçekleşen tartışmaları eleştirerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ya da bir başkasının sürekli etnik kökeni ya da mezhebi üzerinden hakarete uğraması bir insanlık suçudur. Buna kimse sessiz kalmamalı. Bu ülkede Kültür Bakanlığı yapmış biri böyle konuşmamalı. Bunun adı siyaset değil.”

CHP’li Fikri Sağlar’dan skandal cümleler

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, ”Yarın atayabilirler. Atarlarsa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kim olduğunu bütün toplum anlayacaktır. 13 yıl boyunca Alevilerin inançlarını sömürerek iş başında kaldı Kemal Kılıçdaroğlu. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığı, Yavuz Sultan Selim’in yaptığından daha büyük kötülüktür. Bu konu hakkında bu kadar sessiz kalması ise belki onun yapısından ve karakterinden kaynaklanıyor.” cümlelerini söyleyerek, kamuoyunun dikkatini ve tepkisini çekti.