Boksör Avni Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli’nin makamında gerçekleşen buluşmaya MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de eşlik etti.

Eldivenlerle gardını aldı

Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf dikkat çekti. Yıldırım’ın Instagram hesabından paylaştığı karede Bahçeli, partisinin logosunun bulunduğu boks eldivenlerini eline geçirip gardını alarak poz verdi.

Kemerini takdim etti

Avni Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı,Türk’ün bilge lideri,evladı olmaktan şeref duyduğum sayın Dr. Devlet Bahçeli büyüğümüzü, MHP Genel Başkan Yardımcısı kıymetli başkanım sayın Dr. İzzet Ulvi Yönter ile birlikte ziyaret edip son maçta kazandığım kemerimi kendisine takdim edip,elini öpüp hayır dualarını aldım.allah başımızdan eksik etmesin.”