Mecliste bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda bu hafta '2026 Yılı Bütçesi' üzerine görüşmeler başlayacak. Genel Kurul bütçe üzerine ilk görüşmesini pazartesi günü saat 12.00'da toplanarak yapacak. Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '2026 Yılı Bütçesi' üzerine milletvekillerine bilgi verecek. Daha sonra tüm siyasi parti gruplarına bütçe üzerine konuşma yapmaları için 60 dakika süre verilecek. AK Parti Grubu adına Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler'in de program kapsamında konuşması bekleniyor. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bir konuşma yapacak. Bütçe görüşmeleri 14 gün boyunca kesintisiz bir şekilde devam edeceği bildirildi. Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, salı günü Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK), çarşamba günü RTÜK, TRT ve Çocuk Hareketi yetkililerini, perşembe günü ise akademisyenleri dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA