Anahtar Parti’de peş peşe yaşanan istifalar sürerken, son olarak Giresun İl Başkanı Berat Akkaya görevinden ayrıldığını duyurdu. Akkaya’nın istifası, parti teşkilatlarındaki huzursuzluğu bir kez daha gün yüzüne çıkarırken, siyasi kulislerde “Anahtar Parti’de kriz derinleşiyor mu?” sorusu tartışılmaya başlandı.

İl başkanının istifası teşkilatta şok etkisi yarattı

Berat Akkaya'nın istifasının duyurulması, özellikle Giresun teşkilatında büyük yankı uyandırdı. Partinin bölgedeki faaliyetlerinde aktif rol oynayan Akkaya’nın ani ayrılığı, teşkilatın iç dengelerinde ciddi bir sarsıntı yarattı.

Parti içi kaynaklar, son dönemde artan fikir ayrılıkları ve yönetimle yaşanan uyuşmazlıkların istifalarda belirleyici olduğunu öne sürüyor.

Peş peşe gelen ayrılıklar krizi derinleştiriyor

Son haftalarda partinin farklı kademelerinden çok sayıda isim istifa etmişti. Akkaya’nın ayrılığı, bu zincirin yeni halkası olurken, parti içinde yaşanan dalganın durdurulup durdurulamayacağı merak konusu.

Siyasi analistler, istifa furyasının parti içi iletişim sorunlarından kaynaklandığını, teşkilatlarda giderek büyüyen bir memnuniyetsizlik olduğunu değerlendirdi.

Siyasi kulislerde tek soru: “Anahtar Parti’de ne oluyor?”

Akkaya’nın istifasıyla birlikte Ankara kulislerinde hareketlilik arttı. Partinin hem genel merkez düzeyinde hem de taşra teşkilatlarında yaşanan bu çözülmenin, önümüzdeki dönemde daha büyük kopuşlara yol açabileceği ifade ediliyor.

Partinin geleceği tartışılıyor

Üst düzey ayrılıkların devamı hâlinde Anahtar Parti’nin örgüt yapısında ciddi boşluklar oluşabileceği belirtiliyor. Bazı teşkilat yöneticilerinin de istifayı değerlendirdiği iddia edilirken, partinin bu kayıpları nasıl durduracağı belirsizliğini koruyor.

Giresun’da yeni atama bekleniyor

Akkaya’nın istifasının ardından Anahtar Parti’nin Giresun İl Başkanlığı koltuğu boş kaldı. Partinin kısa süre içinde yeni bir ismi göreve getirmesi bekleniyor.