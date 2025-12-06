CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekliler ve çalışanların taleplerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, erken değil ilk seçim sandığında birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. “Önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan, hukuktan, adaletten, emekliden ve emekçiden yana hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız” sözleriyle katılımcılara seslendi.

“Bütçe Meclis’ten doğmaz”

Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirilen “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi”nde konuşan Özel, bütçe hakkının tarihsel ve toplumsal önemine işaret ederek bunun, insanlığın elde ettiği en değerli kazanımlardan biri olduğunu dile getirdi. TBMM’de iki gün sonra bütçe görüşmelerinin başlayacağını hatırlatan Özel, bütçe hakkının yalnızca komisyonlarda konuşulan bir konu olmadığını belirtti. “Bütçe hakkı, öyle Meclis'te bir komisyon kurulmuş, bütçeler orada konuşulmuş, öyle bir yer değil. Bütçe Meclis'ten doğmaz, Meclis bütçe hakkından doğar” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Yurttaş bütçe hakkını söke söke alacaktır”

Konuşmasında demokrasi, seçim ve yönetim anlayışına ilişkin eleştirilerini de dile getiren Özel, şunları söyledi:

“Demokrasi, adil sandık ister, doğru bir seçim sistemi ister, ardından hakkaniyetle yönetmek ve sürekli hesap vermek ve denetlenmek ister. O yüzden birileri, 'Oyu aldım, 5 yıl ben bilirim, sen beni seçtin, gerisini ben seçerim. Rektörü, valiyi, emniyet müdürünü, bakanı, bürokrat ben atarım, 5 yıl keyfime bakarım' diyen bir anlayışa karşı işte madem Meclis anlamsızdır, madem bütçe hakkı artık tanınmamaktadır, o zaman Meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır. İşte bugünkü bu birlikteliğinizin, Yurttaş Birlikteliği'nin ortaya koyduğu iradenin kıymeti de tam buradadır. Doğru yerdesiniz, doğru yapmaktasınız, siz tarihin doğru tarafındasınız, tek adam yine kaybedecek, yine yurttaş bütçe hakkını söke söke alacaktır.”

“Büyük haksızlık, büyük vicdansızlık”

Özel, iktidarın göreve gelmeden önce asgari ücretin emekli maaşı karşısındaki durumuna da değinerek, bugün gelinen noktada ciddi bir gerileme yaşandığını ifade etti. “Asgari ücret o gün 7 çeyrek altın satın alma gücündeydi, bugün 22 bin liralık utanç maaşı, açlık sınırının altındaki asgari ücret, 2 çeyrek altın alabiliyor. O gün en düşük emekli maaşı, 8 çeyrek altın alabiliyordu, bugün en düşük emekli maaşı 1,5 çeyrek altın alabiliyor. Bakın bir iktidar, bizi 8'den 7'ye, 8'den 6,5'a geriletmemiş, 8'den 1,5'a getirmiş. Bu ülkede emeklilerin ve emekçilerin hakları adeta azalmakta, gerilemekte, sömürülmekte değil, çalınmaktadır, gasp edilmektedir. Büyük bir haksızlık, büyük bir vicdansızlık, emekliler için barınma sorununu, aldığı maaşla barınsa aç kalma, karnını doyursa sokakta kalma sorununu getirmiştir. Evladının geleceğinden endişeliler, ölmeye korkar haldedir, gözler arkadadır” ifadelerini kullandı.

“Ya hep beraber ya hiçbirimiz”

Asgari ücretin 39 bin liraya çıkarılması ve bunu ödeyecek esnafa 10 bin 500 lira sosyal güvenlik prim desteği sağlanması yönündeki tekliflerini de hatırlatan Özel, bu hedef için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Özel, “Bir şey, kaybedildiği yerde bulunur. Biz, nerede kaybettiysek orada bulacağız ve önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan, hukuktan, adaletten, emekliden ve emekçiden yana hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız. O yüzden bu meydanların susmayan ve dinmeyen sloganıyla sizin iradenizi saygılarken bir kez daha bu meydana selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Miting öncesinde ise AKM önünde bir araya gelen Yurttaş Birlikteliği, CHP Ankara İl Başkanlığı, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Emek Partisi üyeleri, sloganlar atarak, pankart ve flamalarla Anadolu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.