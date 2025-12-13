Son Mühür / ORC Araştırma tarafından hazırlanan ve Ocak–Aralık 2025 dönemini kapsayan araştırmada, siyasi parti genel başkanlarının beğeni düzeylerine ilişkin veriler paylaşıldı. Çalışmada, farklı siyasi partilerin genel başkanlarının isimleri ve ölçülen beğeni oranları yer alırken; sıralama dikkatleri oldukça çekti. ORC Araştırma tarafından yayımlanan çalışmanın 2025 yılı boyunca siyasi parti genel başkanlarının kamuoyundaki beğeni düzeylerine ilişkin ölçümleri kapsadığı belirtilirken; araştırmada, liderlerin beğeni oranları yüzdelik dağılım halinde sunuldu. Araştırma sonuçlarına göre, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğeni oranı yüzde 42,1 olarak ölçüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 38,9 beğeni oranıyla ikinci sırada yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için belirlenen beğeni oranı yüzde 24,0 oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun beğeni oranı ise yüzde 18,7 olarak kaydedildi.

Sıralama o isimlerle devam etti

Araştırmada, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin beğeni oranı yüzde 16,4 olarak yer aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 15,1 oranında beğeni aldı. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan için ölçülen beğeni oranı yüzde 14,3 olarak açıklandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın beğeni oranı yüzde 12,6 olurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan yüzde 12,8 oranında listede yer aldı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun beğeni oranı ise yüzde 9,6 olarak belirtildi.