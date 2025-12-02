Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Şeymanur Aklan, haftalık basın toplantısında Türkiye gençliğinin güncel sorunlarını değerlendirdi. Aklan, madde bağımlılığı, üniversitelerdeki yönetim sorunları ve milli egemenlik konularına dikkat çekti.

Madde bağımlılığı alarm veriyor

Aklan, Türkiye’de madde kullanımına bağlı ölümlerde ciddi artış yaşandığını belirtti. Özellikle bonzai kullanımına bağlı ölümlerin son bir yılda neredeyse üç katına çıktığını ifade eden Aklan, yetkililere çağrıda bulunarak, “Devletin görevi ölümleri saymak değil, caydırıcı ve etkili politikalar geliştirmektir” dedi.

Konya’da bir avukata ait çiftlikte ele geçirilen Hintkeneviri ve uyuşturucu maddelerle ilgili yargı sürecine de değinen Aklan, çiftlik sahibi hakkında beraat kararı verilmesini eleştirdi. Aklan, Adana’da sahte kimlik kullanarak kitap yazan ve konferanslar düzenleyen bir firarinin durumunu örnek göstererek, gençlerin dijital mecralarda sahte rol modellerle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Üniversitelerdeki çürümüşlük ve güvensizlik

Aklan, üniversitelerde yaşanan sorunlara da değindi. Şırnak Üniversitesi’nde düzenlenen bir sempozyumda rektörün Irak’taki bölgesel Kürt yöneticilere övgüde bulunduğunu hatırlatan Aklan, üniversitelerin ideolojik alanlara dönüştürüldüğünü ifade etti. Munzur Üniversitesi’nde ise kadın öğrencileri tehdit ettiği iddia edilen bir danışmanın siyasi koruma altında olduğuna dikkat çekti.

Ege Üniversitesi örneğini de veren Aklan, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu şehit eden teröriste ceza verilmemesi ve Çakıroğlu’na disiplin cezası verilmesini eleştirerek, rektörlük makamının terörist sevicilere hizmet edemeyeceğini belirtti.

Yurtlarda güvenlik açıkları

Aklan, Samsun’da bir KYK kız yurdunda yaşanan güvenlik ihlallerini de gündeme taşıdı. 17 yaşındaki zihinsel problemleri olan bir gencin yurda rahatça girebildiğini belirten Aklan, yurt güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve egemenlik endişeleri

Aklan, ülke ekonomisinin kötüye gittiğini ifade ederek, Türk ekonomisinin 16. sıradan 23. sıraya gerilediğini belirtti. Ayrıca Cizre’de yabancı bir ülke yöneticisinin uzun namlulu silahlarla yaptığı gösteriyi eleştirerek, egemenlik ihlali olarak nitelendirdi.

Sahada ve medyada aktif çalışmalar

Gençlik Kolları’nın saha çalışmaları hakkında bilgi veren Aklan, Mersin, Adana ve Osmaniye illerinde teşkilat birimleriyle değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Ayrıca Zafer Kuşağı platformu aracılığıyla gençlerle iletişim halinde olduklarını ve röportaj, sosyal medya yayınları ile gençlerin sorunlarına ışık tuttuklarını belirtti.

Aklan’dan mesaj

Aklan, açıklamasını “Uyuşturucu bataklığına, terör işbirlikçilerine, liyakatsiz yöneticilere ve gençliği yok sayan düzene karşı; Zafer Partisi Gençlik Kolları, Türk genci için mücadeleye devam edecek” sözleriyle tamamladı.