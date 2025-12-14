Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü arasındaki ‘sosyal medya atışması’ büyüyerek sürüyor. Pazartesi günü umre ziyaretini gerçekleştiren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz gün kutsal topraklardan cuma mesajı yayımladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Tanju Özcan’ın şov yaptığının altını çizen AK Partili Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, CHP'li Tanju Özcan’ı sert bir dille eleştirdi.

Faruk Özlü: Buna neden sesiniz çıkmıyor?

Başkan Özlü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "‘Siyasetin çift kaşarı’ Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın. İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir. Türkiye’de seküler sol kesim muhafazakar sağ kesimi hep dini siyasete alet etmekle suçlamıştır. Alın size seküler sol kesimden "dini siyasete alet eden" bir siyasal figür. Buna neden sesiniz çıkmıyor?" diye konuştu.