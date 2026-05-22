Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı 1’inci olağanüstü meclis birleşiminde kentin çehresini değiştirecek devasa bir finansman için karar alınacak. İklim krizinin kapıya dayandığı, afet direncinin hayati önem kazandığı günümüzde kentin adeta ‘bağışıklık sistemini’ güçlendirmesi hedeflenen projeyle ilgili alınması düşünülen 38 milyon avroluk dev kredi paketi için meclisten bugün yetki istendi. Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçmesi planlanan projeyle ilgili daha önce komisyonlara gönderilen önerge, mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Önerge hakkında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “2025’ten bu yana takip ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı yatırımları kapsamında bizzat kentin milletvekilleri ve Genel Sekreterimizin de takip ederek aldırdığı bir madde. 38 milyon euro 2013’ten başlayan sürecin 2014’te devamıyla ilerlemişti. Burada Dünya Bankası’ndan belediyemize İller Bankası aracılığıyla daha doğrusu Çevre Bakanlığı’nın garantörlüğünde bir kredi imkanıdır. Ege Mahallesi ve Mürselpaşa Gıda Çarşısı’nda devam eden çalışmaların köprülü kavşakla düzenlenmesi ve şerit artırımı var. Burası önemli bir ask çünkü ciddi bir trafik yükü taşıyoruz. Burada da bu kredinin size verilen yetkisi zaten 2025 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında olan krediyle ilgili İller Bankası ile protokol imzalama yetkisi oy birliğiyle geçmiştir. Burada uzun zamandır kentin gündeminde kredilerle ilgili AK Parti’nin İzmir’e sağlanması noktasında üç yıldır devam ettirdiği bir süreç. Mürselpaşa ile ilgili bir ifade kullandınız, doğru. Mürselpaşa’daki krediyi kullanmadınız, özkaynaklarla devam ediyorsunuz ama o kredinin diğer paketi yine kentin AK Partili milletvekilleri sayesinde itfaiye aracı ve iş makineleri alımı olarak aktarılmıştı. Bununla birlikte 4 milyonluk paketi 10 arasöz alarak gerçekleştirdik. Ancak 16 milyon euroluk paket kısmıyla gerekli evrakların İller Bankası’na oradan Dünya Bankası’na ulaştırılması bekleniyor. Sanırım o da üç etaplı olacağı bilgisi bize ulaştı ve orada da 7 milyon euro bir kredi sağlanmış oldu. Böylece itfaiye araçlarımız ki 2 milyon eurosu itfaiye aracı olarak kullanılacak ve 8 milyon eurosu da iş makineleri olarak kullanılacak. İzmir’de her yaz yaşadığımız yangınlarla ilgili önemli bir katkıdır. Bu katkı da hükümet tarafından ortak iradeyle sağlanmış bir katkıdır” diye konuştu.

“Mevzuat düzenlemesini ortaya koydular”

“Her seferinde onay bekleyen kredilerle ilgili eleştiri yapıyorsunuz” sözleriyle Başkan Tugay’a seslenen AK Partili Yıldız, “2024’ün sekizinci ayında Hazine Bankası’na onay için yazdığımız krediler vardı. O süreçle ilgili hem milletvekilleri hem biz, siz de Maliye Bakanlığı’na görüşmeye gittiniz. ‘Orada neden verilmedi’ dediniz. Soruşturduğumuzda o dönemde mevzuat düzenlemesini koydular. O düzenleme konusunda 7 aylık dönemde hiçbir belediyeye verilmiş mi diye baktırdım, açıkça söyleyeyim. Edindiğimiz bilgilerde bir tek belediye faydalanmış o da devam eden anlaşma koşulları içinde olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve başında Ekrem İmamoğlu varmış. Yani hiçbir siyasi durum söz konusu değil. Maliye Bakanlığı’nın yönetmeliğini beklemekle ilgili. Yönetmelikten sonra faydalanan sadece iki belediye var. Bunlardan biri Muğla biri de Mersin Belediyesi. Bunlar da vergi ve SGK borcunu yapılandırdıkları için. Umarım ki yeni yasa 72 vadeye çıkaracak SGK’yı” dedi.

“Bu yolların devamı da gerekiyor”

“Vergi dairesinde yapılandırma sizin bakanlıkta yaptığınız görüşmeler neticesinde ortak gittiğiniz, o dönem için İl Başkanımız, Eyyüp Bey ve sayın Kasapoğlu ile gittiğiniz görüşmelerde taksit artırılmıştı” sözleriyle devam eden Yıldız, “Orada bir borcu yoktur durumu söz konusu. SGK’da ise bazı malların devrini oy birliği yaptık. İzmir kamuoyu bilsin isteriz, plan değişikliklerinde oy birliği vererek geldik ve SGK borçlarının bitirilmesi konusunda meclis gerekli iradeyi ortaya koyuyor. Samimiyetle umut ederim, yeni çıkan taksitlendirme ve düzenlemeyle SGK sürecini de çözeriz. Çünkü artık hazine ve maliye bakanlığının beklemesinin dışında Buca Metrosu ile ilgili 61 milyon euro ile ilgili Avrupa İmar Kalkınma Bankası da vergi ve SGK borcuyla ilgili ‘Borcu yoktur’ bekliyor. Hazır olan ve onaylanmış kredi de bu nedenden dolayı kullanamıyoruz. İzmir’e hayırlısı olsun. Bu önemli bir proje. Uzmanların yaptığı sunumda 7 ila 8 ay içinde bir ihaleye çıkılacağı ve 24 ay içerisinde de Mürselpaşa’nın ana aksında hem Ege Mahallesi hem de Mürselpaşa ile ilgili düzenleme olacağı. Bu yolların devamı da gerekiyor. Zafer Payzın Köprülü Kavşağı’nı düzenleme şartımız var, aynı şekilde Hilal Kavşağı’nda da düzenleme ve şerit artırma şartımız var. Bütün bunlarla baktığımızda Alsancak Gar bölgesinde düzenleme ihtiyacımız var. Umut ederim bunları bu meclis ve sizin iradenizle ortaya koyarız. Biz burada destek verdik, bu anlamda bu kredi tamamen İller Bankası ve bakanlık garantörlüğünde gerçekleşmiş ve hiçbir şekilde engellenmemiş bir kredidir. Umut ederim bürokratlarımız gecikmeden evraklarını yollarlar. Taahhüt edilen süre içinde de bu yapımlar gerçekleşir. İzmir’e hayırlı olsun” diye konuştu.

“14 ay beklemelerine gerek yoktu”

Konuyla ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Candaş Yeter, “Bir yasal düzenleme meclisten geçti, 72 aya çıkarıldı iyi bir adım ama politika faizinin üzerinde bir faiz alımının alınmasının beklentileri karşılamadığı düşüncesindeyiz. Hakan Bey, ‘Dış finansman onaylarının verilmemesini Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10 Mayıs 2025 tarihinde çıkan yönetmelikten dolayı olduğunu ifade etti. Ancak İzmir’e 100 adet otobüs alımına ilişkin dış finansman talebimize ilişkin yazı 19.02.2024 tarihinde yazılmıştı. Bu da yaklaşık 14 ay öncesine tekabül eder. 14 aylık bir yönetmelik çalışmasını beklemelerine gerek yoktu” dedi.

“Yardımcı olursanız bu mikrofondan teşekkür ederiz”

Başkan Tugay da “Biz şimdi Zafer Payzın Kavşağı’nı genişletmek istiyoruz. Zafer Payzın Kavşağı’nın yetkisi Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde arkadaşlarımız başvurularını yaptı ama olumlu bir karşılık alamadılar. Hatta Zafer Payzın’dan Ege Üniversitesi’ne kadar olan kısım Karayolları’nda. Buranın yetkisini devralmak ve orada kavşağı genişletme işlemlerini yapmak istiyoruz. Yardımcı olursanız bu mikrofondan sizlere teşekkür edeceğim. Çünkü illaki siyasi olarak sizlerin bu konuyu ‘Olur’ demesini istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Son olarak AK Partili Yıldız, “Bugün Karşıyaka Stadı’nı hassasiyetle geçirdiniz. Maliye Bakanlığı’na da küçük hisse devri ile ilgili bir yazı yazılmış, haberimiz yoktu, onun da takibini yapıyoruz. Bize ne zaman bir yazıyı iletirseniz… Her seferinde söylenildiğinde bazen sitem ediliyor ama biz de seve seve başvurduğunuz yazıları iletirseniz hızlı şekilde ilgileniriz” diye konuştu.