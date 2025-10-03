Son Mühür- Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fikret Artan, AK Parti iktidarının enflasyon rakamlarını düşük gösterme politikasının 2026 yılı başında uygulanacak asgari ücret ve emekli maaşı artışlarıyla ilişkili olduğunu öne sürdü.

Artan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2025 enflasyon verilerini değerlendirdi. Aylık enflasyonun yüzde 3,23 olarak açıklandığını hatırlatan Artan, geçen yılın aynı ayında bu oranın yüzde 2,97 olduğunu belirterek, aylık bazda yükselişin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Yıllık enflasyonun ise 16 ay sonra tekrar artış trendine girdiğine dikkat çekti.

Yıllık enflasyon yüzde 33,29’a yükseldi

Ağustos 2025’te yüzde 32,95 olarak kaydedilen 12 aylık enflasyon, Eylül sonunda yüzde 33,29’a yükseldi. Artan, bu durumun enflasyondaki düşüş eğiliminin durduğunu ve yeniden yükselişe geçtiğini gösterdiğini söyledi. Gıda, konut ve ulaştırma fiyatlarındaki artışların, dar ve sabit gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini vurguladı.

AK Parti’nin enflasyon politikalarına eleştiri

Zafer Partisi yetkilisi, AK Parti iktidarının fiyatları kontrol altına alma ve emekli ile asgari ücretli vatandaşların gelirlerini reel olarak artırma konusunda adım atmadığını dile getirdi. 2002 sonunda yüzde 29,7 seviyesinde devralınan enflasyonun, 23 yıl sonra manipülasyonlu bir şekilde yüzde 33,29’a yükseldiğini belirtti.

Artan, 2018 sonrası çift haneli enflasyonun 2022’de yüzde 85,5 ile zirve yaptığını, 2023’te baz etkisiyle düşüş yaşandığını, 2024’te ise yüksek ÖTV artışları nedeniyle tekrar yükseldiğini hatırlattı. Mayıs 2024’te enflasyonun yüzde 75,5’e çıktığını kamuoyuna hatırlatmanın önemine değindi.

2026 bütçesi ve asgari ücret endişesi

Fikret Artan, Eylül 2025 enflasyon verilerinin OVP hedeflerinden sapmayı beraberinde getirdiğini ve 17 Ekim’de TBMM’ye sunulacak 2026 bütçesi ve ekonomi programında yüksek enflasyonla karşılaşılacağını ifade etti. Yıl sonunda hedeflenen yüzde 9’luk tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın zorlaştığını vurguladı.

Artan, açıklanan rakamların sokak ve pazar gerçeklerini tam yansıtmadığını belirterek, düşük enflasyon gösterme çabalarının temel nedeninin 2026 başında yapılacak asgari ücret ve emekli maaşı artışlarını sınırlamak olduğunu ileri sürdü.

Zafer Partisi’nden uyarı

Zafer Partisi yetkilisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, emekli ve asgari ücretlilerin üzerine ekonomik yük bindirilmesi durumunda partilerinin yakından takipte olacağını kaydetti.