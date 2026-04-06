Son Mühür- Sözcü TV’de üst düzey bir ayrılık yaşandı. Gazeteci Yılmaz Özdil, yaklaşık 4 ay önce getirildiği görevinden istifa etti.

Siyasi polemikler sonrası istifa kararı

Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre; Özdil, istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sundu. Kararın arka planında ise siyasetçilerle yaşanan tartışmaların etkili olduğu ifade edildi. Özdil, son olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.

Günaydın: “Kahve sohbeti gibi”

Günaydın, Özdil’in televizyon yorumlarını “kahve sohbeti gibi” sözleriyle eleştirirken, Sözcü TV’nin yayın çizgisini de iktidara yakın medya organlarına benzetmişti.

Özdil: "Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim…"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Günaydın’ın eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Özdil,

“Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.” ifadelerini kullanmıştı.

Göreve ikinci kez getirilmişti

Sözcü TV’nin kuruluş sürecinde de kanalın başında yer alan Özdil, kısa süre sonra görevinden ayrılmıştı. Aralık ayı başında yeniden göreve getirilen Özdil’in bu ikinci dönemi yaklaşık 4 ay sürdü.

14 kişinin işine son verilmişti

Özdil’in Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından kurum içinde dikkat çeken değişiklikler yaşanmıştı. Bu süreçte 14 kişinin işine son verilmişti.

Özdil yönetiminde, İpek Özbey Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak atanırken, Güney Öztürk ise Genel Müdürlük görevine getirilmişti.

Kanalın hukuk süreçlerini ise, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in de avukatlığını üstlenen Ersan Barkın yürütmüştü.