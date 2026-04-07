İngiltere merkezli The Times, İran’da dini liderlik makamına ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazetenin haberine göre, Mücteba Hamaney’in ağır yaralı olduğu ve Kum kentinde tedavi altında bulunduğu öne sürüldü.

Diplomatik nota iddiası

Haberde, söz konusu bilgilerin ABD ve İsrail istihbarat birimlerinin Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırıldığı belirtildi. İddiaya göre notta, Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun kritik olduğu ve mevcut haliyle yönetim süreçlerine dahil olamadığı ifade edildi.

Saldırı sonrası ağır yaralandığı öne sürüldü

Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddia edilen saldırıya da atıf yapılan haberde, Mücteba Hamaney’in aynı olayda ağır yaralandığı ileri sürüldü. Bu gelişmenin ardından İran’daki karar alma mekanizmasının işleyişine ilişkin belirsizliklerin arttığı değerlendirmesi yer aldı.

İstihbarat kaynakları detayları önceden biliyordu

Haberde ayrıca, ABD ve İsrail istihbaratının Mücteba Hamaney’in bulunduğu konuma dair bir süredir bilgi sahibi olduğu, ancak bu bilgilerin daha önce kamuoyuna açıklanmadığı kaydedildi.