Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Motorine yapılacak zamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışlarından biri olacağı ifade ediliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tabelalara sert bir artış yansırken, edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 7,67 lira, benzine ise 2,29 lira zam yapılması öngörülüyor. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Eşel mobil etkisi görülecek

Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle 2,29 liralık zammın tamamı pompaya yansımayacak. Bu nedenle artışın yaklaşık 57 kuruş civarında kalacağı belirtiliyor. İstanbul-Ankara-İzmir akaryakıt fiyatları Zam sonrası akaryakıt fiyatlarının şehir bazında önemli seviyelere çıkması bekleniyor. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,17 lira, Ankara’da 64,14 lira, İzmir’de 64,42 lira ve doğu illerinde 65,77 lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Motorinde ise fiyatların İstanbul’da 85,14 lira, Ankara’da 86,27 lira, İzmir’de 86,54 lira ve doğu illerinde yaklaşık 88 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Maliyet tava yaptı Motorine yapılacak zam, araç sahiplerinin maliyetlerini doğrudan yükseltecek. Zam sonrası ortalama 60 litrelik bir deponun doldurulması yaklaşık 460 lira daha pahalıya mal olacak.