Un, maya, enerji ve işçilik giderlerinde yaşanan yükseliş, Samsun’un Çarşamba ve Bafra ilçelerinde ekmek fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Artan üretim maliyetleri nedeniyle fırıncı esnafı fiyat düzenlemesi talebinde bulundu.

Oda kararıyla yeni tarife belirlendi

Çarşamba ve Bafra Fırıncılar Odaları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni ekmek tarifesi üzerinde uzlaşma sağlandı. Alınan karar doğrultusunda güncellenen fiyatların kısa süre içinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

200 gram ekmek 17,5 TL olacak

Yeni tarifeye göre ilçelerde 200 gram ekmek 17,5 TL’den satışa sunulacak. Mevcut uygulamada 215 gram ekmek 15 TL’den satılıyordu. Böylece hem fiyat artışı hem de gramajda düşüş gerçekleşmiş olacak.

Yeni fiyat düzenlemesinin Samsun genelinde ilgili meslek odalarının koordinasyonuyla hayata geçirileceğini belirtildi.