Son Mühür- Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısıyla gözaltına alınmıştı.

Aralarında 48 Türk aktivistin de bulunduğu eylemcilerin son durumuna dair bilgileri Küresel Sumud Filosu açıkladı.

Gazeteci Semanur Sönmez Yaman,

Global Sumud Filosu yetkililerince;

Tüm aktivistlerin, Negev bölgesinde, Gazze ile Mısır arasında ve Mısır’a yaklaşık 30 km mesafede bulunan Ketziot Hapishanesi’nde oldukları; hepsinin iyi durumda ve morallerinin yüksek olduğu bildirilmiştir.

Ayrıca, uzman avukatların süreci yakından takip ettikleri ve olağan dışı ya da beklenmedik bir durumun bulunmadığı belirtilmiştir.'' bilgisini paylaştı.

İsrail zorla belge imzalatmak istiyor...



Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ise İsrail yetkililerinin gözaltındaki aktivistlere Hamas'ı kınayan bir bildiriye imza atmaları için baskı yaptığını duyurdu.

''İsrail hükümetine bir mesaj'' diyen Varoufakis,

''Yasadışı bir şekilde kaçırdığınız insanlardan, rehinelerinizden, haklı davalarını kınayan bir belge imzalamasını talep etmekten vazgeçin: Gazze üzerindeki yasadışı, suç teşkil eden ablukayı kırmak, ki bu abluka altında soykırım yapıyorsunuz.'' hatırlatmasında bulundu.