Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Davanın 16’ncı duruşması yapılırken, dünkü oturumda görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da söz aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, İmamoğlu’nun İBB davasında sarf ettiği “bu dosyada tek suç örgütü iddia makamıdır” şeklindeki ifadeleri suç unsuru olarak değerlendirildi.

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."