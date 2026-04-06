İzmir’in Menderes ilçesinde yer alan Deliömer Köyü, Roma döneminden kalan kaplıca ve hamam kalıntılarıyla yeniden gündeme geldi. Kaya içine oyularak inşa edilen yapı, hem mimari özellikleri hem de geçmişteki kullanım amacıyla dikkat çekiyor.

Kaya içine oyularak inşa edilmiş

Kaplıca, volkanik karakter taşıyan arazide, işlenmesi kolay kayalık alanın oyulmasıyla tek parça halinde oluşturuldu. Ana kayanın şekillendirilmesiyle ortaya çıkan bu yapı, dönemin mühendislik anlayışına dair önemli ipuçları sunuyor. Günümüze kadar ulaşan izler, antik dönemdeki teknik bilginin sanılandan daha ileri olduğunu gösteriyor.

İki ana bölümden oluşuyor

Yapının doğu ve batı olmak üzere iki ana bölümden meydana geldiği belirtiliyor. Kuzey-güney doğrultusunda planlanan kaplıcanın ana kısmı batı bölümünde yer alıyor. Bu bölümün daha iyi korunduğu dikkat çekiyor. Doğu kesimde ise yapısal izlerin varlığını sürdürdüğü görülüyor.

Doğu bölümünde yapısal izler korunuyor

Doğu bölümünde yer alan dikdörtgen planlı üst yapının, yay biçiminde tasarlandığı ve paralel iki bölümden oluştuğu ifade ediliyor. Bu alanda sıcaklık, ılıklık ve havuz bölümlerine ait su kanalları ile havalandırma deliklerinin kısmen günümüze ulaştığı görülüyor. Aynı zamanda atık su sistemlerine ait kalıntılar da dikkat çekiyor.

Su sistemleri dikkat çekiyor

Kaplıca çevresinde yer alan su kanalları ve kontrol bacalarının da ana kaya oyularak yapıldığı belirlenmiş durumda. Bu sistemler, dönemin su mühendisliğine dair önemli veriler sunuyor. Yapının sadece mimari değil, aynı zamanda teknik açıdan da dikkat çekici olduğu anlaşılıyor.

Roma döneminde tedavi amacıyla kullanılıyor

M.Ö. 3. yüzyılda inşa edildiği belirtilen kaplıca ve hamamın, Roma döneminde termal tedavi merkezi olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre buradaki suyun özellikle böbrek hastalıklarına iyi geldiğine inanıldığı aktarılıyor. Bu yönüyle yapı, geçmişte bir şifa noktası olarak öne çıkıyor.

Kaplıcaya ulaşım

Deliömer Köyü’ndeki Roma kaplıcasına ulaşmak isteyenler için güzergah da dikkat çekiyor. Menderes-Gümüldür yolu üzerinde yaklaşık 17’nci kilometrede yer alan köy sapağından giriş yapılıyor. Yaklaşık 7 kilometrelik yolun ardından köprüye ulaşılıyor ve köprünün kuzeyindeki patika takip edilerek alana varılıyor.

Tarihi dokusu ve dikkat çekici mimarisiyle Deliömer Köyü’ndeki bu yapı, İzmir’de keşfedilmeyi bekleyen önemli alanlar arasında gösteriliyor. Kaplıca kalıntıları, hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bölgenin kültürel zenginliğine ışık tutmaya devam ediyor.