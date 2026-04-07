Ülke sabah saatlerinde yeni bir belediye operasyonuyla güne uyandı. İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 ilde 30 adrese yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsat süreçlerinde inceleme

Soruşturmanın, belediyedeki imar ve iskan uygulamalarında Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürülen işlemlere ilişkin olduğu belirtildi.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;

Üsküdar Belediye binası içerisinde bulunan ve Belediye iştiraki olan Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.)’ya yapı ruhsatı ve iskan ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsisinin yapıldığı gibi, ilgilinin oda isimliğinde de “başkan yardımcısı” ünvanını kullandığı, ayrıca Kent A.Ş. Genel müdürü (N.A.)’nın çok sayıda resmi organizasyonda ve programda belediye başkan yardımcısı olarak takdim edildiği ve sunulduğu hususlarının açık kaynaklara da yansıyan veriler ile tespit edildiği, gerçekte sunulmayan bir hizmet karşılığında görev ve yetkisi bulunmayan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’nin paravan olarak kullanılması suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiği,

Yapı ruhsatı için sorumlu belediye biriminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğu buna rağmen müteahhitler ile Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş. arasında yapı ruhsatı verilmesine ilişkin görüşmelerin gerçekleştiği, yapı ruhsatı sürecinde yetkileri olmamasına karşın Kent A.Ş. görevlilerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerini denetlemediği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün başvuruların ilerletilmesi ya da durdurulmasına ilişkin süreci belirleyebilmek için kapalı devre iletişim ağı üzerinden ada parsellerin renklendirildiği ve bu sistemle işlemlerin yönlendirildiği,

İskan ruhsatı süreçlerinde ise kararların Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.) başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı, bu toplantılara belediye başkan yardımcısının da katıldığı,

Denetim raporlarının ve müteahhitlerle yapılacak görüşmelere ilişkin değerlendirmelerin bu toplantılarda karara bağlandığı ve ilgili kişilerin belediyeye çağrılarak görüşmeler yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında,

İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.”