Zafer Partisi, parti tüzüğünde değişiklik yapılması amacıyla olağanüstü kongre düzenleme kararı aldı. Parti Başkanlık Divanı tarafından alınan karara göre, 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kongre Anfa Altınpark’ta yapılacak

Partiden yapılan açıklamada, kongrenin Ankara’daki Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi’nde toplanacağı duyuruldu. Kongrede, parti tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler masaya yatırılacak ve delegelerin onayına sunulacak.

Çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün

Zafer Partisi, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, 13 Eylül’de yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde kongrenin 14 Eylül Pazar günü aynı yerde yapılacağını belirtti.

Tüzük değişikliği gündemde

Parti yetkilileri, olağanüstü kongrenin amacının parti içi işleyişin daha güçlü hale getirilmesi olduğunu ifade etti. Delegelerin katılımıyla gerçekleşecek kongrede, tüzükte yapılacak değişikliklerin partinin gelecek dönem politikalarına yön vereceği vurgulandı.

Siyasi dengeyi etkileyecek karar

Zafer Partisi’nin olağanüstü kongresi, hem parti teşkilatında hem de siyasette dikkatle takip edilecek. Tüzükte yapılacak olası değişikliklerin, partinin örgütlenme modelinden yönetim yapısına kadar geniş bir yelpazede etkiler doğurması bekleniyor.