Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ‘Terörsüz Türkiye Süreci’ çerçevesinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını değerlendirerek, söz konusu süreç ile ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Ertuğrul Günay: Atılan adımların yeterli olduğunu düşünmüyorum

Terörsüz Türkiye Süreci’nin başarıya ulaşmasını canı gönülden istediğini belirten ve hukuk devleti yolunda atılan adımların sürece olumlu katkı vereceğini vurgulayan eski bakan Ertuğrul Günay, “Ben bu sürecin başarıya ulaşmasını canı gönülden istiyorum. Terörsüz Türkiye talebi herkesin ortak isteğidir. Bu sadece TBMM’de bir takım insanların toplanmasıyla ve sonu belirsiz görüş alışverişleriyle sonuç alınabilecek bir süreç değil.

Bunun temelinde öncelikle Türkiye’nin hukuk devleti olma ihtiyacı yatıyor. Türkiye kendi anayasasını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamaya başladığı zaman hukuk devleti olma yolunda kalıcı ve güven verici adımlar atmış olacaktır. Bizim burada amacımız elbette iç ve dış barıştır, bu barışta ancak hukuk ve adaletle sağlanabilir. O yüzden ben bu süreci olumlu bir yaklaşımla başarıya ulaşmasını istiyorum. Ancak şu anda atılan adımların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hukuk devleti olma yolunda biraz daha kararlı adımların atılması gerekiyor.” dedi.

“Süreç hala tam olarak içselleştirilmedi”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde komisyonda yaşanan ana dil polemiği ile ilgili de konuşan Günay, sürecin tam olarak içselleştirilmediğini kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kürtçe ile ilgili komisyonda yaşanan bir takım aksaklıklar, bu sürecin hala tam olarak içselleştirilmediğini gösteriyor.

Türkiye, Kürtçe konuşulur ya da konuşulmaz tartışmalarını bence geride bıraktı. Kürtçe bu toprakların kadim dillerinden birisidir. Burada yaşayan insanlar kendi dilleriyle görüşlerini ifade ederler. TBMM’de sayısız çevirmen var birisi gelir konuşulanları tercüme eder. Komisyonda yaşanan bu tarz olaylar hala eski zihniyetin bu anlayışın yakasını bırakmadığını gösteriyor.”