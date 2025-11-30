AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şanlıurfa’da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumunda gençlerin ortaya koyduğu değerlendirmelerin, siyaset için yön gösterici nitelikte olduğunu söyledi.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından bu yıl “Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı” temasıyla düzenlenen forumda gençler; terör, dış politika, psikoloji, ekonomi ve toplumsal meseleleri farklı masalarda çok boyutlu biçimde ele aldı.

Basına kapalı yürütülen genel müzakere oturumuna katılan Çelik, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin hazırlık düzeyi ve tartışmaların niteliğine dikkat çekti:

“Genç arkadaşlarımız Türkiye’nin sosyal, kültürel ve siyasi başlıklarına 360 derecelik bir perspektiften yaklaştı. Soruların derinliği ve kapsamı, bu çalışmanın ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiğini gösteriyor. Gençlerimizi tebrik ediyorum.”

Çelik, gençlerin görüşlerinin politika yapım süreçlerinde dikkate alınacağını belirterek mevcut yol haritalarının bu geri bildirimlerle güncelleneceğini vurguladı. Forumun Şanlıurfa’da yapılmasını da anlamlı bulduğunu dile getiren Çelik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerin katkısıyla organizasyonun zenginleştiğini söyledi.

Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve çok sayıda genç katıldı.