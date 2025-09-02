Son Mühür - Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Şeymanur Alkan, Türk gençliğini yalnızca geleceğin teminatı değil, bugünün değiştirici gücü olarak gördüklerini söyledi. Gençlik Kolları’nın, Atatürk çizgisinde, Türk milletinin öz değerleriyle barışık ve çağın gerçeklikleriyle hesaplaşan bir gençliği teşkilatlandırmak için yola çıktığını belirten Alkan, “Üniversitelerde, liselerde, mahallelerde ve dijital alanda Türk gençliğinin sesi olmak en büyük görevimizdir” dedi.

Eğitim sistemine sert eleştiri

Okulların açılmasına kısa süre kala eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini savunan Alkan, özel okul ve üniversite ücretlerinin fahiş seviyelere ulaştığını, devlet okullarında ise temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okulların astronomik ücret taleplerine göz yumduğunu ifade eden Alkan, “Eğitim temel insan hakkıdır. Ancak mevcut sistem, toplumsal eşitsizlikleri derinleştiriyor” dedi.

Üniversite kontenjanları ve yabancı öğrenci tartışması

YKS yerleştirme sonuçlarına değinen Alkan, üniversiteye yerleşmenin giderek zorlaştığını, yabancı öğrencilere açılan yüksek kontenjanların Türk gençlerinin yerleşme sorununu artırdığını savundu. Ortadoğu’dan gelen 400 bin öğrencinin yerleştirilmesinin sıralamaları etkilediği iddialarına dikkat çeken Alkan, “Türk gençleri kendi yurdunda okuluna yerleştirilemiyor” ifadelerini kullandı.

Barınma sorunu ve yurt yetersizliği

Üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından birinin barınma olduğunu belirten Alkan, şehir dışındaki üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt bulmakta zorlandığını, bulunan yurtların da kalabalık ve sağlıksız olduğunu söyledi. Zafer Partisi iktidarında yurtların tek kişilik odalardan oluşacağını belirten Alkan, “Öğrenci ekonomik sorunlarla boğuşmak yerine eğitimine odaklanacak” dedi.

Ekonomik zorluklar ve genç işsizliği

316 bin 738 üniversite öğrencisinin ekonomik sebeplerle eğitimini bıraktığını veya kaydını dondurduğunu hatırlatan Alkan, KYK burs ve kredilerinin yetersiz olduğunu, öğrencilerin geçim için çalışmak zorunda kaldığını vurguladı. Genç işsizliğin yüksek olduğunu, düşük maaşlar, mülakat sistemi ve liyakatsiz atamaların umutsuzluğu artırdığını ifade etti.

“Türk gençliği uyandığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Türk gençliğinin barınma, işsizlik, liyakatsizlik ve gelecek kaygısıyla baş başa bırakıldığını söyleyen Alkan, “Bu karanlık tabloya teslim olmayacağız. Türk gençliğini bilinçlendirecek, özgüven kazandıracak ve onu yeniden milletin öncü kuvveti yapacağız” dedi. Zafer Partisi Gençlik Kolları’nın sadece bir siyasi organizasyon değil, aynı zamanda bir bilinçlenme, dayanışma ve mücadele alanı olduğunu vurgulayan Alkan, tüm gençleri mücadeleye davet etti.