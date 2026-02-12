Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, 12 Şubat gecesinden itibaren etkisi altına giren kuvvetli sağanak yağışla mücadele ediyor. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen yağışlara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde tam kadro harekete geçti. Altyapı kanallarında yaşanabilecek tıkanıklıklardan su baskınlarına kadar her türlü riski minimize etmek amacıyla 1.365 uzman personel, 412 modern iş makinesi ve yüksek kapasiteli 200 tahliye pompasıyla İzmir sokaklarında aktif bir seferberlik yürütüyor.

Metrekareye düşen yağış miktarı Narlıdere’de zirve yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık veriler, gökyüzünden süzülen yağışın kentin farklı noktalarında ne denli yoğun olduğunu gözler önüne serdi. Son 12 saatlik dilimde en yüksek yağış miktarı, metrekare başına tam 51,4 kilogram ile Narlıdere ilçesinde kaydedildi. Gaziemir 40,6 kilogramla ikinci sırayı alırken; Urla, Buca ve Menderes hatlarında yağış miktarı 30 kilogram eşiğini aştı. Kırsal kesimlerden Ödemiş’te 29,9 kilogram, Karşıyaka ve Dikili’de ise 20 kilogramın üzerinde ölçümler yapıldı. Kent merkezi ise bu zaman zarfında metrekareye 18,1 kilogramlık yağış aldı.

Çağrı merkezlerinde ihbar trafiği: Anlık müdahale dönemi

Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte vatandaşların yardım talepleri 112, 153 ve 185 numaralı acil iletişim hatlarına yansıdı. İZSU, İtfaiye ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) kanallarına düşen ihbarlar, AKOM tarafından sahada konuşlandırılan ekiplere anlık olarak iletildi. Özellikle Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca ve Gaziemir ilçelerinden gelen bildirimlere öncelik verilirken, Buca’nın Çamlıpınar Mahallesi’ndeki dere yatağında su debisinin tehlikeli seviyelere ulaşması ekipleri harekete geçirdi. İZSU Dereler Şube Müdürlüğü, debi artışının yaşandığı bölgede su tahliye ve yatak kontrol işlemlerini profesyonel bir titizlikle gerçekleştirerek olası bir taşmanın önüne geçti.

Zabıta ve Fen İşleri Güney ilçeleri için alarmda

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri, meteorolojik uyarıların devam etmesi nedeniyle alarm durumunu en üst seviyeye çıkardı. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı 202 saha personeli, trafik akışını yönlendirmek ve riskli noktaları önceden tespit etmek için görev yapıyor. Yetkililer, sağanağın özellikle güney ve doğu aksındaki ilçelerde önümüzdeki saatlerde vites artıracağını öngörüyor. Bu kapsamda, dere yataklarına yakın bölgelerde ve geçmişte drenaj sorunları yaşanan alçak kesimlerde ikamet eden vatandaşların teyakkuzda kalması gerektiği vurgulandı.

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Belediye yetkilileri, yağışın etkisini sürdüreceği bu kritik süreçte can ve mal güvenliğinin korunması adına önemli çağrılarda bulundu. Kent sakinlerinin mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve zorunlu haller dışında bireysel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önerildi. Su baskını riski taşıyan noktalarda önleyici tedbirlerin alınması istenirken, herhangi bir olumsuz durumda 153 HİM veya 185 İZSU hatlarının 7/24 ulaşıma açık olduğu hatırlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışın tamamen kenti terk edene kadar saha operasyonlarını ara vermeden sürdüreceğini beyan etti.