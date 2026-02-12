Son Mühür/Merve Turan- İzmir, son dönemlerde aldığı ‘rekor yağışlar’ ile bereketleniyor. Kentte uzun süredir devam eden su sorununa karşın barajlara biraz olsun rahat nefes aldıran yağışlarla birlikte, su seviyeleri de yükselmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tahtalı Barajı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 14,61 iken uzun bir aradan sonra resmen yüzleri güldürdü.

Tahtalı, yüzde 20,80’e ulaşırken toplam su hacmi 79 milyon 300 bin, kullanılabilir su hacmi ise 59 milyon 700 bin olarak ölçüldü. Yağışlar sayesinde barajların nisan ayını beklemeden yüzde 20’leri aşması oldukça sevindirdi.

Gördes de 10,5’i aşarak şaşırttı

Gördes Barajı İzmir’i besleyen ve ‘dibi delik’ olduğu söylenen Gördes Barajı’nda şaşırtıcı bir sonuçlar meydana gelmeye devam ediyor. Gördes’te aktif doluluk oranı yüzde 11,77 olarak ölçüldü.

Gördes’in toplam su hacmi 67 milyon 52 bin metreküp olarak ölçülürken, kullanılabilir su hacmi ise 51 milyon 552 bin metreküp olarak ölçüldü. Normalde Gördes’in sadece 10,5 doluluk oranına ulaşabildiği, ardından sızıntılarla bu seviyenin azaldığı ifade ediliyor.

Balçova, Ürkmez ve Güzelhisar yarıyı geçti

Balçova Barajı’nda ise kullanılabilir su hacmi 4 milyon 267 bin metreküp ölçülürken, toplam su hacmi ise 4 miyon 404 bin metreküp olarak ölçüldü.Bu rakamlarla Barajın aktif doluluk oranı 55,98 olarak ölçüldü.

Ürkmez Barajı ise toplam su hacmi 5 milyon 470 bin metreküp toplam su hacmine sahipken, kullanılabilir su hacmi ise 5 milyon 95 bin ölçüldü.Aktif doluluk oranı ise 61,76 olarak hesaplandı. Güzelhisar Barajı’nda ise toplam su hacmi 104 milyon 16 bin metreküp ölçülürken,kullanılabilir su hacmi 92 milyon 56 bin ölçüldü. Aktif doluluk oranı ise 64,20 olarak hesaplandı.

Alaçatı Barajı’na bakıldığında artış göstermeye devam ettiği gözlemlendi. Toplam su hacmi 8 milyon 330 bin metreküp ölçülürken,kullanılabilir su hacmi ise 7 milyon 830 bin ölçüldü.Bu rakamlarla barajın aktif doluluk oranı ise 48,94 olarak hesaplandı.